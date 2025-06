TOUBA- Cheikh Abdou Khadre Mbacké: Héritier spirituel, guide éclairé et miroir de Bamba célèbré aujourd’hui

Figure éminente du Mouridisme, Cheikh Abdou Khadre Mbacké incarne la piété, la générosité et la connaissance religieuse au plus haut niveau. Né en 1914 à Ndame, il reçoit très tôt la bénédiction de Cheikh Ahmadou Bamba, dont il deviendra le digne héritier spirituel et le reflet vivant. Ressemblant à son père tant par l’apparence que par les qualités morales, il consacra toute sa vie au service de Dieu, de la communauté et de l’humain.



Imam de Touba pendant 21 ans, il fut un modèle de rigueur, de compassion et de dévotion. À travers ses sermons, ses prières et ses bienfaits, il toucha profondément le cœur des fidèles et des nécessiteux. Rassembleur infatigable et défenseur de l’unité fraternelle, il entretenait activement les liens familiaux, spirituels et confrériques.



Son court khalifat (onze mois ) fut marqué par une intensité rare, souvent comparée à la prière du crépuscule ( Timis), brève mais lumineuse. Il s’est éteint en mai 1990, laissant derrière lui un héritage de lumière, de discipline et d’amour spirituel qui continue d’éclairer les cœurs. Ce dimanche 29 juin 2025, la communauté mouride se rappelle son Cheikh- Imam et s’inspire de son immense héritage spirituel.