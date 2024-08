TOUBA - Abdourahmane Diouf au terme de sa visite au niveau de CCAK : « On est frappé par un certain nombre d’originalités »

Le ministre de l’enseignement supérieur a effectué une visite de prospection suivie d’échanges avec Serigne Ahmadou Badaoui au niveau du Complexe Universitaire Cheikh Ahmadoul Khadim de Touba. Abdourahmane Diouf dira être venu pour parachever sa tournée au niveau des structures universitaires du Sénégal. « Quand on vient de nos universités classiques et qu’on entre ici, on est frappé par un certain nombre d’originalités. C’est une université qui va de la maternelle à l’université. Il y est allié l’éducation nationale, la formation professionnelle et l’enseignement supérieur. L’autre originalité c’est qu’il n’y a pas de cloisonnement avec les langes. Le français cohabite avec l’arabe et le wolof y est aussi utilisé. Ici, on a pris le meilleur chez les blancs, le meilleur chez les arabes et on en a fait un mixte après y avoir ajouté le meilleur de chez nous. »



Le ministre de préciser que CCAK est « une Université publique privée qui ne demande aucun franc à ses pensionnaires. On apprend ici le Coran, les Khassaides, l’informatique, l’agronomie, la technologie et beaucoup d’autres choses. »

Interpellé sur la quintessence de sa mission à Touba, il dira être venu pour savoir comment faire pour que cette initiative privée du Khalife Général des Mourides puisse avoir l’accompagnement de l’État. « D’ci la fin du mois d’août, on va mettre en place un comité technique entre l’université et le ministère. Et nous prendrons toutes leurs demandes et toutes leurs doléances en ayant conscience qu’ils peuvent prendre en charge toutes ces préoccupations par eux mêmes. »



Serigne Ahmadou Badaoui, recteur de l’université, se réjouira de la visite avant de dégager quelques objectifs de l’institution.