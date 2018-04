THIERNO ALASSANE SALL : ' Enregistrez ça ! Je préfère quitter la politique que de retrouver Macky ' ... Programme Pnaer 'Je vais ester en justice '

Thierno Alassane Sall est clair dans ce qu'il dit. Son compagnonnage avec le Président Macky Sall, déjà gâté par les récents événements qui ont abouti à son limogeage, ne sera pas remis au goût du jour. À Mbacké où il prenait part à une émission organisée par une partie de la presse, l'ancien ministre de l'énergie a souhaité être enregistré, certain qu'il est que ses positions politiques ultérieures ne seront jamais en porte-à-faux avec ses propos du jour. '' Je préfère quitter la politique que me retrouver avec lui. Enregistrez ça ! ''



Interpellé sur les accusations portées à son encontre selon lesquelles il aurait demandé 1 milliard 500 millions de Fcfa à un soumissionnaire, dans le cadre d'un marché relatif à l'électrification de près de 2700 villages, Thierno Alassane Sall parle de citation déjà entre les mains de son avocat. '' J'ai reçu aujourd'hui même le document. C'est dommage qu'au Sénégal, c'est celui qui est accusé qui doit apporter les preuves de sa non-culpabilité. " Il dira être conscient que d'autres accusations seront faites contre lui, mais il estime s'être suffisamment bien comporté pour ne rien craindre.





Le leader politique Thiessois profitera de l'occasion pour dézinguer le Président Macky Sall et sa politique. Pour lui, ''Macky a appauvri ce pays. L'aéroport a été construit avec notre argent et il a été livré à des Turcs... L'émigration clandestine est devenue plus coriace. La pauvreté a atteint des proportions inquiétantes alors que nous nous sommes endettés à hauteur de 5.000 milliards pour des dépenses non encore obligatoires comme ce TER, ce nouveau Palais... '' L' ancien ministre de penser pour finir qu'il urge de renforcer la mécanisation de l'agriculture, de réhabiliter le train Dakar-Bamako..