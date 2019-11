Système de facturation dans les hôpitaux, centres et postes de santé : la CMU en phase de déploiement de son SITFAC dans les points de prestation

La Direction des Systèmes d’Information (DSI), la Direction des Opérations (DO) et la Direction du Contrôle Médical (DCM) de l’Agence Nationale de la Couverture Maladie Universelle (ANACMU) procèdent depuis mercredi 22 Novembre 2019, à une visite de sites, dans des Etablissements de santé de Dakar, en vue de déployer le Système de facturation dans les points de prestation, communément appelé (SIBIO – SITFAC).



Cette démarche participative est un élément de conduite du changement, qui facilite la mise en service du dispositif et son appropriation par les services de facturation. Elle permet également de s'imprégner des réalités et d'adapter le Système en conséquence, pour sa meilleure appropriation.



Les deux premières journées ont été consacrées à l’Hôpital Général de Grand – Yoff (HOGGY), à l’Hôpital Principal de Dakar, au Centre de santé Philipe Maguilène Senghor de Yoff et au poste de santé de Yoff Tonghor. Et les échanges entre les équipes techniques de la CMU et les prestataires de soins dénotent une appréciation très positive de ce système de facturation, en phase de déploiement sur le territoire national.



Pour ce vendredi, des visites sont en cours au Centre de santé Nabil Choucair de la Patte d’Oie, au poste de santé de l’Unité 16 des Parcelles assainies et au poste de santé des HLM. Il est attendu après cette première phase, un atelier qui va réunir l’ensemble des directeurs d’hôpital, pour les imprégner de ce système de facturation développé par la Direction des Systèmes d’Information (DSI), dans le cadre du développement de la Couverture Maladie Universelle au Sénégal.



Globalement, ce système de facturation (SITFAC) est apprécié et très attendu par les prestataires de soins. Couplé à l’identification biométrique (SIBIO), il devra permettre à terme, de garantir l’effectivité des prestations et raccourcir les délais de traitement des factures au niveau de l’Agence Nationale de la Couverture Maladie Universelle.