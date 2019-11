Sortie contre les leaders de l’opposition qu’il considère comme des dealers à la solde de Macky : La réponse très salée de Mohamed Massaly à Barthélémy Dias...

Je m'étais dit que je ne répondrais jamais à un fœtus, un inculte dont le parcours politique est tacheté de sang. Un guignol comme Barthélemy Dias, délinquant à col blanc, qui s'attaque à des leaders de l'opposition, notamment au nouveau cadre de concertation de l'opposition, devrait savoir que dans un État normal sa place serait en prison et pas dans les médias.



Tu n'as aucune leçon de morale politique à nous donner, insignifiant devant l'opinion, ton indiscipline a dépassé cette fois ci les bornes.



A qui fais-tu la morale?



Toi Barthélemy Dias qui a piétiné la vie et le sang de Ndiaga Diouf tu te crois où, petit criminel sans valeur politique, ta posture ingrate et ta façon de parler chaotique commence à être une habitude chez les sénégalais.

Certes mon jeune Barthélémy Dias, c'est toi le samouraï qui connait le sens du mot dealer. Car ton père Jean Paul Dias a été le premier à dealer avec Macky Sall en avançant qu'il peut briguer un 3ème mandat.

Les honnêtes hommes de l'opposition qui ne défendent que l'intérêt du Sénégal, entre autres le President Madické Niang ne méritent pas pareil traitement.

Si les autres militants ou responsables auprès des autres leaders te laissent faire, moi, je ne te laisserai pas salir la réputation de notre leader : le Président Madické Niang.

Ta réaction est d'autant plus ingrate, insolente et malhonnête que le Président Madické Niang a mené tous les combats à l'assemblée nationale pour la libération de khalif Sall à qui nous pouvons réclamer nos milliards sortis des caisses de la mairie de Dakar. Il a été l'un des premiers à visiter votre siège saccagé par les militants de Macky Sall.

Et, c'est toi le torchon de rien du tout, qui maintenant se retourne pour le traiter de dealer, après tout ce qu'il a fait pour ton leader en terme de soutien?

Désormais, sache que ton indiscipline n'a que trop duré et nous te ferons face, pour rivaliser avec toi dans l'incorrection. Silence assassin je t'ai à l'oeil!



MOUHAMED MASSALY

COALITION MADICKE 2019