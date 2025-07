Semaine Climat et Énergie : la question de la transition écologique au menu du débat climatique

Les acteurs étatiques se sont réunis, ce lundi à Dakar pour la cérémonie de la Semaine Climat et Énergie en sa 4ème édition qui s’inscrit sous le thème : « Réinventons nos territoires pour faire face à l’urgence climatique et dans une perspective de souveraineté économique en Afrique. »

En effet, cette semaine qui se tiendra du 21 au 25 juillet 2025 met l’accent sur l’inclusion avec une programmation pensée pour valoriser l’engagement des femmes, des jeunes, des élus locaux, des parlementaires et du secteur privé.



Présidé par le Ministre de l’Environnement et de la transition écologique, Daouda Ngom s’est félicité de cette rencontre placée sous la réinvention de nos territoires pour faire face à l’urgence climatique dans une perspective de souveraineté économique en Afrique. De son point de vue, il importe aujourd'hui de réinventer les territoires, de remobiliser les efforts pour faire face aux changements climatiques qui augmentent avec une fréquence et une intensité qui fragilisent nos états et creusent les technologies. De ce fait, « réinventer nos territoires nécessitent d’explorer dans ces localités les potentialités qui existent et de développer des pôles de développement rural intégrés autour de secteur clés tels que l’élevage, l’artisanat, l'agro forestier, l’agroécologie, la pisciculture. »

Pour lui, ils peuvent au moins valoriser le bassin de rétention, la chasse, l'écotourisme, l’éducation environnementale entre autres. Ces pôles doivent tout de même reposer sur des infrastructures permettant le désenclavement des localités, le stockage, la transformation des produits agros sylvopastoraux, les unités solaires pour le stockage et la transformation.

Pour ce faire, il convient de promouvoir des entreprises locales qui maîtrisent leurs chaînes de valeurs à haute potentialités de main-d'œuvre. Ceci, pour valoriser les pratiques de savoirs agricoles pour créer plus d’emploi, lutter contre la pauvreté et la déclaration des terres, l’émigration et préserver le patrimoine culturel, renforcer des capacités dans la valorisation des produits du territoire ou des terroirs de même que l’organisation autour des filières.