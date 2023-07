Scandale à Golf Sud : Une fille de 14 ans détournée, séquestrée et violée pendant des mois, dans un appartement…

La police de Golf Sud a extirpé l'adolescente nommée A.Ba, 14 ans, des griffes d'un jeune garçon du nom d'A. Badiane. Ce dernier avait detourné puis séquestré la fille fugueuse dans un appartement, sis à l'unité 6 des Parcelles As-sainies…

Un scandale ébruité par le quotidien Les Échos de ce mercredi 26 juillet. Nos confrères renseignent que la fugue de la fille A. Ba a mal tourné. Après avoir constaté la énième disparition volontaire de la gamine, les parents de celle-ci organisent une grande battue et effectuent des recherches dans les coins et recoins des quartiers environnants. Et, pendant qu'ils intensifient lesdites recherches, ils apprennent que la gamine est avec un groupe de jeunes garçons dans un appartement, situé à l'unité 6 des Parcelles assainies de la commune de Golf Sud.

Sans tarder, le père de la fille fouille le secteur et localise l'appartement en question. Il débarque et tambourine à la porte. Deux individus, torse nu et en culotte, ouvrent la porte et interpellent sur un ton ferme le vieil homme. Celui-ci garde cependant son sang-froid, salue d'abord les jeunes garçons et leur déclare être à la recherche de sa fille aînée répondant au nom d'A.Ba qui se trouverait dans l'appartement. Les deux garçons refuseront catégoriquement l'accès de l'appartement au père de la petite et l'envoient paître. Ce dernier reste cependant imperturbable et menace de saisir la justice. Piqués au vif, les garçons laissent éclater leur colère et somment le vieux de débarrasser séance tenante le plancher sous peine de représailles. Ils débitent ensuite des énormités, se défoulent sur le pauvre et refusent de laisser partir la demoiselle.

Pris de peur, le malheureux père se retire en douce des lieux, avant de débarquer au commissariat d'arrondissement de Golf Sud pour solliciter une intervention. Le chef de service, Adja Astou Marone, commissaire de police, instruit la lettre plainte et active ses éléments de la brigade de recherche. Ces derniers débarquent en commando dans l'appartement avec le père de l'adolescente et interpellent les occupants des lieux. Lors de l'opération, deux parmi les quatre ont réussi à se fondre dans la nature par une porte dérobée.

Pendant que les agents de terrain échangent avec le nommé A. Badiane devant la porte, ils aperçoivent la gamine sur le balcon de la chambre du jeune garçon. Interrogé, Badiane indique que la petite a été conduite dans leur appartement par un certain M. Sakho. Ce dernier a été également interpellé dans sa chambre dans ledit appartement puis conduit dans les locaux du commissariat pour les besoins de l'enquête préliminaire.

Face aux enquêteurs, A. Badiane a nié avec vigueur avoir entretenu des rapports sexuels avec l'adolescente fugueuse. Il reconnaît cependant s'être enfermé avec la gamine dans sa chambre à l'arrivée des agents de police dans l'appartement. Il justifie son comportement par un désir de prendre le petit-déjeuner avec la demoiselle.

Interrogée A. Bâ confirme les allégations du sieur Badiane et affirme avoir couché à plusieurs reprises avec un seul garçon nommé M. Sakho. « Je n'ai pas couché avec A. Badiane. Même si celui-ci a refermé la porte de la chambre. Il m'avait cependant proposé de m'héberger dans un appartement à la cité Fadia », indique la gamine. Qui déclare avoir subi un chantage sexuel de la part de la bande de jeunes garçons depuis le 31 décembre 2022. « À chaque fois qu'un membre de la bande veut entretenir des rapports sexuels avec moi, il m'envoie la vidéo dans laquelle je couche avec Coulibaly et menace de la publier sur les réseaux sociaux. C'est ce qui s'est passé le lendemain de la Tabaski », indique la fille.