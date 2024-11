Scandale à Biscuiterie HLM : Un gendarme et un contrôleur financier déférés pour acte contre nature

Le 3 novembre, une soirée qui semblait banale à Biscuiterie HLM s’est transformée en un véritable scandale. Deux hommes, un gendarme nommé P. A. Diagne, âgé de 28 ans, et un contrôleur financier, M. Ba, 35 ans, ont été déférés au procureur pour des faits d’acte contre nature et mise en danger de la vie d’autrui, comme l’a rapporté L’Enquête.



L’affaire débute sur le réseau social Facebook, où les deux hommes se rencontrent et partagent des confidences inattendues sur leur sexualité. Après une discussion apparemment inoffensive, M. Ba propose un rendez-vous chez lui pour explorer cette connexion plus en profondeur. Toutefois, la situation prend rapidement une tournure inattendue.



Arrivés au domicile de M. Ba, les deux hommes entament une caresse, mais P. A. Diagne, apparemment mal à l’aise, interrompt l’échange et laisse M. Ba seul dans la salle de bain. Profitant de cette opportunité, le gendarme s’éclipse avec le téléphone portable de M. Ba. Ce dernier, réalisant le vol, s’écrie “Au voleur !” attirant l’attention des laveurs de voitures à proximité, qui interviennent rapidement.



Lors de son audition, M. Ba explique que leur rencontre était destinée à des relations sexuelles, mais que l’attirance n’était pas au rendez-vous lorsque P. A. Diagne s’est déshabillé. De son côté, le gendarme est placé en garde à vue pour besoin d’enquête, tandis que M. Ba est retenu pour acte contre nature.



L’affaire met en lumière des aspects dérangeants des interactions sociales à l’ère numérique, et les conséquences peuvent s’avérer lourdes tant sur le plan personnel que professionnel pour les deux individus impliqués. Ce drame a déjà provoqué une onde de choc dans la communauté, soulevant des questions sur la moralité et les normes sociales. Le procureur devra désormais décider du sort de ces deux hommes dont la soirée a basculé dans l’inattendu.