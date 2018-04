SERIGNE AHMADOU MBACKÉ (MRVR) : ' Darou Mouhty ne bénéficie encore ni du Pudc, ni du programme de modernisation des cités religieuses, encore mois des terres agricoles aménagées ! '

La colère est noire chez Serigne Ahmadou Mbacké Ibn Serigne Cheikh Awa Balla et ses parents circonscrits dans le Mrvr ou '' Mouvement pour la restauration des valeurs républicaines ''. À quelques jours du Magal de Darou ( prévu pour le 2 mai ), célébrant les retrouvailles entre Mame Thierno Birahim et Serigne Touba au retour d'exil de ce dernier, ces petits-fils et disciples de Borom Darou estiment que leur cité religieuse est royalement ignorée par le régime Sall surtout dans la diffusion des programmes de développement.



'' À ce jour, aucune réalisation du Pudc n'est visible. Contrairement aux autres cités religieuses, Darou ne bénéficie toujours pas de ce programme de modernisation qui est mis en place. Elle ne bénéficie pas non plus des terres agricoles aménagées. Ses fils sont négligés. Aucun d'entre eux ne dispose de passeport de service comme ce fut le cas jadis. C'est à peine s'ils ne sont pas ouvertement combattus. ''

Le Mbacké-Mbacké de rappeler que Darou avait osé lui donner une victoire en 2012, alors que jamais elle n'avait, auparavant donné la majorité locale à un parti de l'opposition.



Du point de vue politique, Serigne Ahmadou Mbacké s'étonne de remarquer que les ennemis d'hier sont devenus les élus d'aujourd'hui. '' Ce sont eux qui incarnent l'État au niveau local, qui distribue le riz en période de magal, qui distribuent des enveloppes financières de la manière la plus louche qui soit. '' Ses camarades et lui promettent de procéder à une démission collective le jour de la cérémonie officielle du magal. Affaire à suivre...