Route de la cocaïne vers l'Europe : Le Sénégal, escale prisée des cartels sud-américains

La douane sénégalaise a encore frappé très fort en moins de trois jours, en saisissant plus d'une tonne de cocaïne au port de Dakar. La première saisie a été faite mercredi 26 juin où 238 kilos de cocaïne ont été trouvés dans le coffre de quatre véhicules transportés par un navire de l'armateur Grimaldi. Trois jours après, c'est 750 kilos de cocaïne qui sont découverts par les gabelous. Cette fois, 15 véhicules ont été réquisitionnés par les malfrats. Le Navire Grande Nigeria appartenant à...Grimaldi s'est fait le convoyeur de cette marchandise qui aurait été chargée depuis le port de Paranagua, au Brésil.

Ces opérations de la douane sénégalaise rappellent, au besoin, que le Sénégal a été depuis quelques années un des points de transit des trafiquants de drogue dure. Si la saisie fait beaucoup parler, c'est en raison de la quantité prise. Pourtant, ce n'est nullement la plus grosse quantité interceptée au Sénégal. Le 27 juin 2007, 1,2 tonne de cocaïne a été saisie sur une plage de Mbour. Le 30 juin de la même année, une autre cargaison de 1,2 tonne a été saisie dans une maison non loin du lieu de la première saisie. Sept personnes dont cinq latino-américains, un colombien et un vénézuélien, ont été appréhendées. Jugés devant le tribunal correctionnel, ils ont écopé de peines allant de 8 à 10 ans de prison.

Quatre ans plus tôt, la bagatelle de 7,5 tonnes de cocaïne ont été découvertes en haute mer par une patrouille espagnole dans un Cargo sénégalais, le South Sea, rappelle le rapport du Groupe de recherches et d'informations sur la paix et la sécurité (GRIP) consulté par Dakaractu. Selon ledit document intitulé Panorama du trafic de cocaïne en Afrique de l'Ouest, une vingtaine de personnes ont été ainsi arrêtées. Au large du Liberia, les marines britanniques et espagnoles réalisent une prise de 1,5 tonne de cocaïne dans un bateau de pêche, en provenance de Dakar. La drogue aurait été transbordée en haute mer. Six personnes dont cinq sénégalais et un Bissau guinéen ont été mis aux arrêts.

Le mois suivant, ajoute le même rapport, les marines britanniques et espagnoles remettent ça et mettent, cette fois, la main sur un autre bateau provenant de Dakar et qui avait à bord 1,3 tonne. En mai 2007, 250 kg de cocaïne brésilienne ont été découverts dans un véhicule dans un port italien. La voiture revenait de Dakar après avoir participé au rallye Paris Dakar.

La somme de ces saisies dépasse 14 tonnes de cocaïne, depuis 2003.

Ce qui est nouveau avec les saisies de ces derniers jours, c'est la méthode utilisée par les cartels. Appelé RIP-OFF, le procédé consiste à transporter de la marchandise prohibée à bord de moyens de transports licites, avec des complicités au départ comme à l'arrivée. En plus, tout laisse croire qu'aussi bien le chargeur, c'est à dire la marque Renault que le convoyeur, le navire Grande Nigeria de Grimaldi, ne sont pas irréprochables au regard de la quantité de drogue en cause.