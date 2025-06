Retraite au Sénégal : Vers une fusion entre l'IPRES et la CSS pour plus d'efficacité (Conseil des Ministres)

Dans sa communication lors du conseil des Ministres de ce mercredi 4 Juin 2025, le Premier Ministre Ousmane Sonko a demandé au ministre du Travail, Abass Fall d'engager le processus de fusion entre l'Ipres et la Caisse de Sécurité Sociale (CSS), car ayant constaté des "Insuffisances" et une "faiblesse des pensions et la qualité des services".

En effet selon le Premier Ministre, "le système de sécurité sociale sénégalais est confronté à plusieurs défis, en particulier, celui de la gouvernance, de l’étendue de la couverture et de la qualité des prestations". Le communiqué du conseil des Ministres souligne que "la couverture actuelle des institutions de sécurité sociale laisse à la marge plusieurs catégories de personnes, notamment les travailleurs indépendants et ceux de l’économie informelle. Les initiatives prises pour étendre cette couverture laissent encore persister des insuffisances. Par ailleurs, le système de retraite reste marqué par la faiblesse des pensions et la qualité du service."