Rencontre sectorielle avec les élus de Kédougou : “Il reste énormément de choses à faire… Nous sommes soucieux de vos préoccupations!” (MITTD)

Les ministres Mansour Faye, ministre des Infrastructures des Transports terrestres et du Désenclavement, Samba Ndiobene Ka, ministre du Développement communautaire de l'Équité sociale et territoriale, Abdoulaye Saydou Sow, ministre de l’Urbanisme du Logement et de l’Hygiène publique, Mme Sophie Gladima, ministre de l’énergie et du pétrole et Pape Malick Ndour, ministre de la Jeunesse et de l'Emploi, ont initié depuis quelques jours des séries de rencontres entre leurs départements ministériels et les représentants des collectivités territoriales. L'objectif étant de déterminer des projets prioritaires, à court terme, de construction de routes et pistes de désenclavement, des ouvrages hydrauliques pour l’accès des populations à l’eau potable et d’amélioration du cadre de vie et de l’hygiène publique. Ces projets devront contenir un important volet haute intensité de main d’œuvre (HIMO) pour favoriser la création d’emplois, notamment pour les jeunes. Après les élus de la région de Thiès et de Diourbel, les représentants des collectivités territoriales de la region de Kédougou ont rencontré ce mardi 25 juillet les ministres de l'Énergie, l'Équité sociale et territoriale, de l’Urbanisme du Logement et de l’Hygiène publique, et des Infrastructures des Transports terrestres et du Désenclavement.

Lors de cette rencontre sectorielle sur les projets de développement liés à l’accès aux service sociaux de bases et aux emplois, les élus de la regions de Kédougou, tour à tour et pendant plus de 5 tours d’horloge, ont listé l’ensemble de leurs préoccupations et besoins qui tournent principalement autour de l’accès à l’eau, l’électrification rurale mais aussi et surtout les infrastructures routières. L’objectif, dira le ministre Mansour Faye, est “d’apporter dans le court terme des solutions. “Il reste énormément de choses à faire… Nous sommes soucieux de vos préoccupations”, a dit Mansour Faye qui propose l’élaboration très prochaine d’une feuille de route qui sera proposée au élus. À sa suite, les ministres Samba Ndiobène Ka et Sophie Gladima ont dit avoir noté “avec beaucoup d’attention les préoccupations des élus...“