Ratissage en Casamance : Le nouveau patron des armées le général Mbaye Cissé annonce le ton

Après avoir pris le fanion du commandement de l’état-major général des armées, le général de corps d’armée Mbaye Cissé lance déjà les bases de son commandement. Le tout nouveau CEMGA s’est engagé à consolider la paix retrouvée dans le sud du pays. « Une paix prometteuse se profile à l’horizon dans la région naturelle Casamance après quatre décennies de violence. La sécurisation totale et effective du sanctuaire national restera notre crédo pour retrouver définitivement la paix. La traque de l’économie criminelle du bois et de la drogue y sera menée sans répit tout en envisageant un décentrement opérationnel vers d’autres zones d’intervention » promet le CEMGA.



A l’en croire, il ambitionne d’œuvrer en permanence à la consolidation d’une armée prête à l’emploi par son organisation et son sens de l’anticipation.