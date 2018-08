Rapport annuel de la Médiature : ABC au Palais demain

Le médiateur de la République, Alioune Badara Cissé, remettra demain le rapport annuel de l’institution qu’il dirige au chef de l’Etat. Cela, conformément aux usages de la République. Mais cette dernière sera spéciale puisque le premier ministre des Affaires étrangères sous Macky Sall a conservé sa liberté de parole et n’hésite pas à critiquer ouvertement le gouvernement. Et pis, on lui prête même une volonté de briguer le fauteuil présidentiel. Une ambition qu’il a confirmée à demi-mots lors d’une conférence à Paris. Un face-à-face entre les deux hommes qui risque d’être des plus froids. Wait and see.