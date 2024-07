Rappel à Dieu de Baba Diao ITOC: La dépouille vient d'arriver à la mosquée Moussanté de Thiès

Au moment où ces lignes sont écrites, le corbillard qui transporte la dépouille du défunt vient d'arriver à la grande mosquée Moussanté de Thiès.

Elle a été ainsi déposée à la morgue où les guides religieux Serigne Bassirou Mbacké Abdou khadre, l'imam Ndiour etc, vont procéder d'un moment à l'autre aux préparatifs d'usage(Eloge funèbre, prières, témoignages et derniers adieux). Amis, collègues et parents se sont massivement mobilisés pour l'accompagner jusqu'à sa dernière demeure.

Pour rappel, le défunt sera inhumé tout à l'heure au cimetière Mbambara de Thiès.