Radio Omega : La direction dénonce décision injuste sans fondement et entend utiliser les voies de recours possibles

Après le communiqué sur la suspension de la diffusion des programmes de la Radio Oméga jusqu’à nouvel ordre, la direction élève la voix pour protester contre cette décision qu’elle qualifie d’injuste et sans fondement car, ne connaissant pas jusque-là les arguments avancés par le gouvernement pour justifier cette suspension.



Ce média soucieux du droit à l’information des Burkinabè, et qui demeure libre, professionnel et ouvert aux différents courants politiques rappelle avoir ouvert son antenne au Capitaine Ibrahim Traoré, alors que son coup d’Etat contre le Lieutenant-colonel Paul Henri Damiba n’était pas consommé. C’est sur Radio Oméga, rappelle le média suspendu, que l’actuel homme fort du Burkina a pris la parole pour la première fois, au moment où les deux camps se faisaient encore face et se disputaient toujours le pouvoir.



C’est dans le même souci de donner la parole à toutes les parties d’un conflit politique que la radio a aussi initié une série d’entretiens réalisés depuis le début de la crise politique au Niger. C’est ainsi que l’antenne a été ouverte à des acteurs politiques et de la société civile des deux camps qui se disputent le pouvoir au Niger depuis le coup d’Etat du 26 juillet 2023. Et c’est toujours dans cette même dynamique que notre rédaction dont nous saluons le professionnalisme a interviewé un conseiller du président Mohamed Bazoum et porte-parole du Conseil de la résistance pour la République.





Selon le communiqué de la direction de la Radio Omega, cette décision du gouvernement est prise après de nombreuses menaces de mort à l’endroit de dirigeants et journalistes de Radio de la part de personnes se présentant comme des soutiens du pouvoir et qui appellent avec insistance à la suspension de nos programmes.



Résolument attachée à sa ligne éditoriale, la Radio Oméga toujours œuvrant pour un environnement médiatique libre et pluriel dans notre pays, compte user de toutes les voies de recours face à ce qu’elle considère comme une injustice.