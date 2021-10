RÉHABILITATION DE L’AÉROPORT DE CAP SKIRRING : les travaux seront bouclés avant l’ouverture de la saison touristique.

Un peu plus de trois semaines après le démarrage des travaux de l’aéroport du CAP SKIRRING, le Directeur Général de AIBD SA Doudou KA a fait le déplacement sur place pour s’enquérir de l’état d’avancement des travaux.



Après la fusion avec ADS au mois de juillet, AIBD SA a hérité de la réhabilitation de l’aéroport de CAP SKIRRING. Cette opération avait connu un retard de deux ans dans sa mise en œuvre. Pour sauver la prochaine saison touristique et redonner à cette zone sa vraie vocation dans les meilleurs délais, le Directeur Général de AIBD SA, Doudou KA s’est inscrit en mode fast track pour réaliser ce projet cher au président de la République dont l’ambition est de faire de la Casamance une Zone touristique d’intérêt national.



Les travaux confiés à l’entreprise EIFFAGE ont ainsi été lancé le 17 septembre dernier et se ‘’déroulent à un rythme très satisfaisant’’ selon le responsable du projet Ibrahima THIAM qui s’exprimait à l’issu de la visite de chantier effectuée ce samedi matin par le Directeur Général de AIBD SA.



Faisant une appréciation globale des travaux, Doudou KA exprime sa satisfaction quant au ‘’rythme d’exécution’’ non sans en rappeler, les enjeux qui consistent à ‘’redémarrer une saison touristique’’ dont la région a été sevrée depuis deux ans’’. Et pourtant c’est la principale activité économique qui constitue d’ailleurs un soutien aux autres secteurs comme la culture et l’artisanat.



Cette visite revêt donc une importance capitale pour le Directeur Général de AIBD SA qui tenait à constater de visu l’état d’avancement et la qualité des travaux qu’il compte ‘’suivre de très près ’’. Pour lui, non seulement l’activité touristique représente un enjeu économique qu’il faut prendre à bras le corps, mais il a été arrêté d’un commun accord avec les hôteliers, notamment le CLUB MED d’accueillir le premier vol sur la nouvelle piste de CAP SKIRRING, le 7 décembre prochain. Ce défi sera relevé si l’on en croit le responsable des travaux. Il assure que ‘‘les délais seront respectés, nous avons reçu des directives très claires de notre direction générale, il nous faut terminer à temps et livrer un produit de qualité ‘‘. Et pour y parvenir indique Ibrahima THIAM ‘’nous travaillons nuit et jour, même les week ends’’.



Les travaux de l’aéroport de CAP SKIRRING concernent la réparation de la piste d’atterrissage, la signalisation horizontale et la réalisation d’une voie de circulation. Il est prévu dans une deuxième phase de reconstruire l’aérogare et d’élargir la piste.



Dans le cadre de la stratégie du hub aérien, le Président de la République, Son excellence Monsieur Macky SALL a initié un vaste Programme de Reconstruction des Aéroports du Sénégal (PRAS), lancé à Saint Louis au mois de décembre 2018.