Programme d’Aménagement et de Modernisation des Villes Religieuses : Amdy Moustapha Mbacké prend les rênes

Ce Jeudi 16 janvier 2025 Amdy Moustapha Mbacké a officiellement pris ses fonctions en tant que coordonnateur national du Programme d’Aménagement et de Modernisation des Villes Religieuses. Cet événement marque une étape importante dans la mise en œuvre du programme visant à transformer et améliorer les villes religieuses du pays.





Sous sa coordination, le programme se concentre sur plusieurs aspects, notamment la modernisation des routes, l'amélioration des services publics tels que l'eau et l'électricité, et la mise en place de nouvelles installations sanitaires. L'objectif est de faciliter l'accès et de garantir un cadre de vie sain et digne pour les résidents et visiteurs de ces villes.



Ce programme est essentiel non seulement pour les villes religieuses elles-mêmes, mais il a aussi un impact sur l'ensemble du pays en renforçant le patrimoine culturel et religieux du Sénégal. En définitive, ses efforts visent à honorer l'héritage spirituel tout en adaptant les infrastructures aux besoins contemporains.





Amdy Moustapha Mbacké joue un rôle clé dans la liaison entre les autorités locales, les communautés religieuses, et l'État pour garantir la bonne mise en œuvre des projets. Son travail contribue également au développement économique local en stimulant des opportunités d'emploi .



Avec cette nouvelle nomination, le Programme d’Aménagement et de Modernisation des Villes Religieuses devrait bénéficier d'une nouvelle dynamique, fondée sur des valeurs de partenariat et de développement durable. Les premiers projets sous la direction de Mr Mbacké seront scrutés de près et constituent un test décisif pour la réalisation des ambitions du programme Sénégal 2050.