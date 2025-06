Prix du carburant à la pompe : Thierno Alassane Sall interpelle le ministre Birame Souleye Diop

Le député Thierno Alassane Sall a rendu publique une question écrite adressée au ministre des Énergies, du Pétrole et des Mines, Birame Souleye Diop, concernant le prix du carburant à la pompe au Sénégal.



Thierno Alassane Sall demande des explications sur le maintien des prix actuels. Il souligne qu'entre le 10 juin 2024 et le 9 juin 2025, le cours du Brent a enregistré une baisse de 18,09%, passant de 81,96 USD à 67,13 USD. De plus, le taux de change du dollar a reculé de 5,43% sur la même période, s'établissant de 607,396 XOF à 574,435 XOF pour 1 USD.



Selon le député non-inscrit, ces deux facteurs – la baisse du prix du baril et la dépréciation du dollar – devraient logiquement « entraîner une diminution du coût des produits pétroliers importés ». Thierno Alassane Sall précise d'ailleurs que « cette tendance s'est effectivement traduite, dans quelques pays de la sous-région, par une baisse des prix des carburants à la pompe ».



Cependant, il s'interroge : « au Sénégal, les prix à la pompe demeurent inchangés et restent les plus élevés de la sous-région, en dépit de notre nouveau statut de pays producteur d'hydrocarbures ».