Présidentielle aux USA: Macron félicite Donald Trump

La victoire de Donald Trump semble se confirmer. Alors que la candidat républicain revendique sa victoire avec 267 grands électeurs contre 224 pour Kamala Harris, le président Français, Emmanuel Macron a fait un tweet, ce mercredi matin, pour féliciter son homologue américain. " Félicitations au Président Donald Trump. Prêt à travailler ensemble comme nous avons su le faire durant quatre années. Avec vos convictions et avec les miennes. Avec respect et ambition. Pour plus de paix et de prospérité", a écrit le président Français, confirmant ainsi, la victoire de Trump.

Poursuivant dans ses propos Macron révèle, "Je viens d’échanger avec le chancelier Olaf Scholz. Nous allons œuvrer pour une Europe plus unie, plus forte, plus souveraine dans ce nouveau contexte. En coopérant avec les États-Unis d’Amérique et en défendant nos intérêts et nos valeurs", précise-t-il dans son tweet.