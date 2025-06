Occupation illégale de terrain : Un fils de feu Cheikh Béthio Thioune poursuit en justice sa belle-mère

C'est devant les tribunaux que Seydina Saliou Thioune, un des fils de Cheikh Béthio Thioune le défunt guide suprême des Thiantacounes, a choisi de solder ses comptes avec sa belle-mère Sokhna Déthié Pène, veuve de Cheikh Béthio Thioune.







Les deux se sont retrouvés mardi passé devant la barre du tribunal correctionnel de Diourbel. Un procès qui fait suite à la plainte déposée contre Sokhna Déthié Pène (ingénieur en informatique née en 1983) par Seydina Saliou Thioune pour le délit d'occupation illégale d'une parcelle située à Touba Ndiarème.







Selon Seydina Saliou Thioune (né en 1980), c'est son père Cheikh Béthio Thioune qui lui aurait offert la parcelle de son vivant. Mais en 2021 quand il est allé visiter la parcelle, il a trouvé sur place un homme qui lui aurait affirmé que c'est Sokhna Déthié Pène qui lui aurait assignée la mission de gardiennage des lieux. Avec des documents en main, Seydina Saliou Thioune accuse sa belle-mère d'occupation illégale de sa parcelle.







Une version des faits refusée par Sokhna Déthié Pène selon laquelle son accusateur verse dans du faux. À l'en croire, c'est son guide et époux, feu Cheikh Béthio Thioune qui lui a gracieusement donné la parcelle en 2014 devant toute une assistance lors d'une célébration. Depuis, elle déclare y avoir implanté un poulailler.







Sokhna Déthié Pène accuse à son tour Seydina Saliou Thioune d'avoir confectionné de faux documents et falsifié la signature de Cheikh Béthio Thioune. C'est justement pourquoi elle a porté plainte contre lui à la gendarmerie de Thiawène.







Elle a cité comme témoins Serigne Djily Ndiaye, Matar Sow, Mamadou Seck, Ibrahima Sonko, Serigne Saliou Diop Kara, Tapha Bou Ndaw et Assane Mbaye.







Pour la constitution de partie civile de son client, Me Serigne Diongue qui a invoqué l'article 423 du code pénal a sollicité 15 millions Cfa de dommages et intérêts. Le procureur Papa Khalil Fall a requis six mois de prison assortis de sursis.







L'avocat de Sokhna Déthié Pène, Me Pape Massaër Guèye, s'est d'abord interrogé sur la qualité de Seydina Saliou Thioune. Car d'après Me Guèye, l'article 676 du code de la famille stipule que toute donation immobilière dépourvue d'une constatation de notaire est nulle. En conséquence, il a invité le tribunal à déclarer la procédure nulle avant de plaider la relaxe pure et simple pour sa cliente.



Le verdict sera rendu le 15 juillet prochain...