Nouvelle déclaration du Khalif/ Serigne Mountakha a-t-il été plus ferme contre Sokhna Aida Diallo ?

Au moment où ces lignes sont écrites, le Khalif Général des Mourides a fini de faire une déclaration à l'encontre de Sokhna Aida Diallo. Certaines sources annoncent que le Patriarche de Darou Miname s'est, cette fois-ci, montré plus ferme et plus tranché. L'enregistrement a été bouclé et in produit fini sera incessamment mis à la disposition de la presse .



Il faut signaler que quelques heures après avoir été reçue et recadrée par le Khalif Général des Mourides, Sokhna Aida Diallo avait mobilisé sa cellule de communication l'enjoignant de faire une déclaration dans laquelle elle avait fait revenir sur certains détails de l'entretien. Substantivement, elle démentait avoir scellé des mariages et baptisé des enfants, se gardant de signifier au grand public n'avoir jamais acceptè d'actes d'allégeance. Quelques minutes plus tard, cest un enregistrement sonore qui était posté sur les réseaux sociaux. Et clairement elle disait se défendre de révéler toute la teneur de la discussion qu'elle a eue avec le Patriarche de Darou Miname, laissant place ainsi à des supputations. Nous y reviendrons dans un instant...