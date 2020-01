Nouveaux permis de conduire : Thiat flaire un soupçon de promotion de l’homosexualité.

Thiat n'est pas convaincu du mot Genre qui figure sur les nouveaux permis de conduire à la place du sexe masculin ou féminin.

Le y'en a mariste pense que le gouvernement maintient la frontière floue en ce qui concerne la question de l'homosexualité au Sénégal. Pour lui, la personne elle est soit de sexe masculin ou féminin mais quand on incorpore le mot genre cela veut dire qu'on tend la perche à d'autres orientations sexuelles comme cela se fait dans d'autres pays et cela s'explique aussi, dira t-il, par le fait que l’État a mis en place un ministère de la femme, de la famille et du genre pour juste verser dans le ni oui ni non, un flou qui ne dit pas son nom. Thiat en appelle à la vigilance des sénégalais et des autorités maraboutiques...