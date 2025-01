Nigeria: au moins 70 morts dans l'explosion d'un camion-citerne

Au moins 70 personnes ont été tuées samedi matin dans le centre du Nigeria par l'explosion d'un camion-citerne renversé autour duquel s'était massée une foule pour récupérer du carburant, devenu un produit précieux dans ce pays confronté à une grave crise économique.



"Le nombre de morts s'élève pour l'instant à 70", a déclaré à l'AFP par téléphone Kumar Tsukwam, le directeur pour l’État du Niger de la Federal Road Safety Corps (FRSC), l'agence de la sécurité routière nationale.



"La plupart des victimes ont été brûlées au point d'être méconnaissables", a-t-il ajouté, précisant se trouver encore sur les lieux.



Samedi matin vers 10H00 (09H00 GMT), un camion-citerne transportant 60.000 litres d'essence a eu un accident au niveau de la "jonction de Dikko" sur la route reliant la capitale fédérale Abuja à la ville de Kaduna, selon la FRSC.



"Le carburant s'est répandu sur le sol et une foule de personnes s'est rassemblée pour ramasser le carburant mais le camion-citerne a soudainement pris feu, engloutissant avec lui un autre camion-citerne", explique une note de la FRSC.





- Précarité -



La crise économique que traverse le Nigeria depuis un an et demi a poussé dans la précarité de nombreux Nigérians, notamment du fait de l'envolée des prix de l'essence.



Certains n'hésitent pas à risquer leurs vies lors d'accidents de la route pour récupérer du carburant, dont le prix a quintuplé en 18 mois.



Le pays connaît une inflation supérieure à 30% depuis un an, nourrie notamment par les réformes économiques du président Bola Ahmed Tinubu, au pouvoir depuis mai 2023. Parmi lesquelles figure la fin des subventions pour les carburants, ce qui a fait s'envoler les prix alimentaires et des transports, faisant de l'essence un catalyseur du mécontentement des Nigérians.



En octobre, plus de 170 personnes avaient péri de la même manière dans l’État de Jigawa, dans le nord du pays le plus peuplé d'Afrique, qui est aussi le premier producteur de pétrole du continent.



A la fin de l'année dernière, un rapport rédigé par des fonctionnaires nigérians, des agences des Nations unies et de grandes ONG humanitaires prédisait que "plus de 33 millions de Nigérians auront faim" en 2025.



Le gouverneur de l’État du Niger, Umaru Bago, a réagi dans un communiqué en qualifiant l'explosion d'"inquiétante, déchirante et malheureuse", invitant "la population à être toujours responsable et à donner la priorité à sa sécurité".



Les accidents sur des routes mal entretenues sont fréquents au Nigeria.



En septembre dernier, une explosion provoquée par la collision entre un camion-citerne et un camion transportant des passagers et du bétail a fait au moins 59 morts dans l’État du Niger.



En 2020, la FRSC avait recensé 1.531 accidents impliquant des camions-citernes, qui ont causé la mort de 535 personnes.



En plus des pertes humaines et matérielles, ces accidents font des dégâts environnementaux à cause des fuites d'essence.