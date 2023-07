Niger: le chef de l'ONU condamne "toute tentative de prise de pouvoir par la force" (porte-parole)

Le secrétaire général de l'ONU "condamne avec la plus grande fermeté toute tentative de prise de pouvoir par la force" au Niger où une tentative de coup d'Etat est en cours, a déclaré son porte-parole Stéphane Dujarric.



Antonio Guterres "condamne avec la plus grande fermeté toute tentative de prise de pouvoir par la force et d'atteinte à la gouvernance démocratique, à la paix et à la stabilité au Niger" et "appelle tous les acteurs concernés à faire preuve de retenue et à assurer la protection de l'ordre constitutionnel", a-t-il indiqué.