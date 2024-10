Ngoundiane : le maire Mbaye Dione dégage une enveloppe de 15,5 millions de FCFA pour accompagner les structures sanitaires

La salle de délibération de la commune de Ngoundiane a abrité ce dimanche matin la cérémonie de remise des subventions aux différentes structures sanitaires de ladite commune. Ainsi, le conseil municipal avec à sa tête le maire Mbaye Dione, comme à l'accoutumée, n'a pas lésiné sur les moyens afin d'accompagner ces structures précitées. "Nous sommes réunis ce matin dans la salle de délibération de la mairie de Ngoundiane, en présence de l'ensemble des ICP[…], mais également en présence du médecin chef du district de Khombole qui coiffe les 5 communes de l'arrondissement de Thiénaba. C'était l'occasion de faire le point de la gestion de la compétence santé par la commune de Ngoundiane[…]. Et c'était aussi l'occasion pour nous de remettre aux postes de santé et au district une subvention annuelle d'une valeur de 8 millions de FCFA. Les 2 millions sont destinés au district sanitaire auquel nous dépendons comme les autres communes, mais également 6 millions qui sont destinés aux 6 postes de santé actuellement fonctionnels pour accompagner dans la prise en charge des factures d'électricité, d'eau et d'autres charges, a informé le maire. Et d'ajouter : « Et à cette subvention, nous avons remis un lot de médicaments commandés sur les fonds de dotation pour une valeur de 7,5 millions. » Ce qui fait peut-être une enveloppe de 15,5 millions de FCFA.



De son côté, le médecin chef du district de Khombole a salué cette belle initiative. « C'est un plaisir d'assister à cette rencontre qui est capitale pour le secteur de la santé. » Nous savons que le secteur de la santé est une priorité pour l'État et qui est aussi une compétence transférée auprès des collectivités territoriales. Le maire, conscient de cela depuis fort longtemps, ne cesse d'accompagner le secteur, notamment pour la construction de structures sanitaires, mais également le recrutement du personnel, l'appui en ambulances, etc., a évoqué le Dr Matar Ndiaye, le médecin chef du district sanitaire de Khombole.