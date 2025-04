Moustapha Niass rend hommage à Mamadou Badio Camara : « J’ai perdu un frère en qui j’avais une confiance totale »

L’ancien président de l’Assemblée nationale, Moustapha Niass, a rendu un hommage émouvant à Mamadou Badio Camara, ce vendredi 11 avril 2025, lors de la cérémonie de levée du corps du défunt magistrat. Devant un parterre de personnalités, il a présenté ses condoléances à la famille biologique et judiciaire du disparu, qualifiant ce dernier d’« ami » et de « frère ».



« Je viens de perdre un frère qui m’est très cher. J’avais une confiance totale en lui », a déclaré Moustapha Niass, visiblement submergé par l’émotion. Sans s’étendre davantage, il a évoqué des décennies de complicité et de partage avec le regretté magistrat.