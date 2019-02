Mouhamadou Fadel Bousso, président du mouvement Model 2019 : « Touba doit renvoyer l’ascenseur à Macky Sall! »

Depuis son avènement au pouvoir, Macky Sall peine à faire entendre politiquement sa voix dans la ville sainte de Touba. Le président sortant n’y a enregistré jusque-là que des revers au grand bonheur du Parti démocratique sénégalais. Une tendance qui doit être renversée à l’occasion de la présidentielle du 24 février s’il ne tenait qu’à Mouhamadou Fadel Bousso.



Le président du mouvement Model 2019 estime qu’il est temps que la ville sainte renvoie l’ascenseur à Macky Sall. « Je fais appel à tous les talibés de Serigne Touba de voter Macky Sall pour les travaux qu’il fait dans la ville sainte », exhorte-t-il ses condisciples.



Pour Mouhamadou Fadel Bousso, une nouvelle défaite de Benno Bokk Yaakaar à Touba est synonyme de honte et la responsabilité reviendrait aux fidèles qui n’auront pas rétribué Macky Sall à la hauteur de ses efforts pour la cité religieuse. « Toute la famille de Serigne Touba doit témoigner sa gratitude et sa satisfaction pour les travaux fait à Touba par le régime », renchérit-il, non sans assurer qu’à la tête de son mouvement, il fera sa part du « boulot » pour renverser, une bonne fois pour toutes, la tendance.