Mode Korité : Cheikh Diongue dévoile sa nouvelle collection

C’est l’été, il fait chaud et il faut donc s’habiller léger. Occasion saisie par Cheikh Diongue pour nous dévoiler sa collection. De la haute couture avec en toile de fond une élégance raffinée, le styliste Cheikh Diongue, tailleur de la banlieue pikinoise, a fini d'imprimer sa marque dans le paysage de la mode sénégalaise.



En cette veille de Korité tout le monde veut se faire beau et Cheikh Diongue donne le ton et les couleurs pour cette collection estivale. Silence on défile...