Ministère des Infrastructures, des Transports terrestres et du désenclavement : Me Youm décline sa feuille de route et magnifie le bilan d'ADD.

Conformément aux instructions du Chef de l’État, la passation de services s'est déroulée dans la sobriété. Abdoulaye Daouda Diallo avait convoqué tous les directeurs généraux, directeurs nationaux et chefs de service du ministère pour les présenter personnellement à Oumar Youm qui était directeur de cabinet du président jusqu'au dernier remaniement.

Faisant son bilan à la tête de ce ministère, Add s'est tout d'abord félicité du travaIl accompli et qui a permis, selon lui, au président de la République d'avoir un bilan à présenter lors de la dernière campagne présidentielle. Il n'a pas manqué d'inviter ses désormais ex collaborateurs à avoir le même engagement dans le travail et la même loyauté envers me Oumar Youm.

« En ce qui me concerne je vous appuierais de là où je suis », a promis le ministre des finances et du budget. Me Oumar Youm qui a rappelé son cursus, a tenu d’abord à remercier le président de la République pour lui avoir renouvelé sa confiance.

Il a aussi félicité les collaborateurs d'Add rappelant que du cabinet présidentiel, il avait les informations sur le travail important abattu par ce département. Il n'a pas manqué de souligner qu'il connaît bien tous les grands projets du ministère.

Me Youm a renouvelé sa confiance à toute l'équipe et a promis d'être à l'écoute de tout le monde pour la réalisation d'autres projets dans l'intérêt du Sénégal et des Sénégalais.