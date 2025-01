Manifestation contre Flexeau à Paoskoto : des blessés, une trentaine d’arrestations dont une personne malade, des vieux de (60ans et 70ans) et des jeunes

La tension est montée d’un cran ce matin entre les FDS et les populations à Paoskoto, dans le département de Nioro (Kaolack). En effet, ces dernières rencontrent beaucoup de problèmes pour avoir le liquide précieux. Pis, Flexeau a déployé ses agents sur le terrain pour qu’ils effectuent des levées de compteurs. Marre de la cherté des factures et des manœuvres de l’entreprise chargée de l’eau, ces populations ont battu le macadam avant de barrer la Route nationale 4 (R4) pour manifester leur colère contre ladite boîte. Ce qui n’a pas été sans conséquence face aux FDS qui n’ont laissé les manifestants perturber le trafic routier. Ainsi, plusieurs arrestations et des blessés ont été enregistrés. Selon notre source, « des blessés et une trentaine d’arrestations dont une personne malade, des vieux de (60ans et 70ans) et des jeunes ont été enregistrés. Adnane Déme, le secrétaire général national délégué à l'environnement, l'assainissement et au développement durable et coordonnateur régional de l'Union nationale des consommateurs du Sénégal, exprime son indignation face à cette situation préoccupante qui sévit dans le département de Nioro et demande le départ de Flexeau. «Suite à la hausse des factures et des bons de coupures qui passent de 1000 FCFA à 5000 FCFA sur les plateformes de paiement sans la moindre justification de la part du fermier Flexeau, toutes les populations des régions de Kaolack et Kaffrine demandent son départ», lance-t-il.