Malawi: l'avion transportant le vice-président porté disparu

Un avion militaire qui transportait le vice-président du Malawi, Saulos Chilima, est porté disparu après que l'appareil a échoué à effectuer un atterrissage lundi matin, a annoncé le gouvernement.



"Tous les efforts menés par les autorités aériennes pour entrer en contact avec l'appareil depuis qu'il est sorti des radars ont échoué à ce stade", a-t-il indiqué dans un communiqué.



L'avion, qui avait décollé peu après 09H00 locales (07H00 GMT) de la capitale, Lilongwe, transportait le vice-président, âgé de 51 ans, et neuf autres personnes.



Le groupe se rendait dans la ville de Mzuzu, à 370 kilomètres au nord-est, pour y assister aux funérailles d'un ancien membre du gouvernement.



Le président Lazarus Chakwera a demandé aux forces régionales et nationales de mener "des recherches immédiates pour localiser l'appareil", selon le communiqué.



"Nous croisons les doigts et prions", a de son côté déclaré le ministre de l'Information Moses Kunkuyu à l'antenne d'une chaîne de télévision sud-africaine, indiquant que le gouvernement attendait de nouvelles informations de l'armée.



Selon des médias locaux, les soldats fouillent à pied et à la lumière de lampes torches la forêt de Chikangawa, au sud de Mzuzu, où selon des témoignages non confirmés à ce stade des témoins ont vu s'écraser un avion.



Le président Chakwera, qui devait partir en visite de travail aux Bahamas, a annulé son départ et doit s'adresser à la nation par un discours télévisé à 23H00 locales (21H00 GMT).



En 2022, Saulos Chilima avait été suspendu de ses fonctions après avoir été arrêté et poursuivi pour corruption dans le cadre d'un scandale ayant impliqué un homme d'affaires anglo-malawite.



En mai, un tribunal du Malawi avait annulé les poursuites après plusieurs audiences en présence de M. Chilima.