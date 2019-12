Maison d'arrêt de Rebeuss : Le directeur de la prison dément l’agression du Dr Babacar Diop

Alors qu’un communiqué des Forces démocratiques sénégalaises (Fds) affirmait hier que le professeur d’université, arrêté en même temps que Guy Marius Sagna, aurait été pris à partie et blessé, l’inspecteur Cheikh Tidiane Dia a tenu à démentir : «Non, Babacar Diop n’a pas été tabassé, ni violenté C’était une discussion entre lui et le garde, c'est tout. Ça s'arrête là, pas le moindre coup n’a été donné. Babacar Diop a refusé de rejoindre sa cellule après avoir reçu une première visite. Il a voulu rester dans la cour et recevoir ses visites une par une et les gardes s’y sont opposés. Il était traité au même titre que d'autres détenus ou même mieux. Il était à la Chambre 1 ensuite 19, réservée aux responsables, parce qu'il nous avait sollicité, en sa qualité de professeur, à avoir un espace pour ses lectures et ses recherches », a-t-il expliqué à Dakaractu.