MEURTRE DE META TOURE À KOLDA : Mouhamadou Moustapha Mbaye auditionné par la gendarmerie.

On n’en sait on peut plus sur l’arrestation de Mouhamadou Moustapha Mbaye à Mbour puis transféré à Kolda, ce mardi 18 octobre. En effet, il a été auditionné ce mercredi 19 octobre par la gendarmerie. Ce, dans le cadre de l’affaire du meurtre de la dame Méta Touré à Kolda au mois de septembre dernier. Et d’après notre source, l’audition a porté sur les papiers du véhicule notamment l’acte de vente sur lequel se trouverait le nom de Mouhamadou Moustapha Mbaye et son numéro de téléphone. Il semblerait les enquêteurs voudraient éclaircir ces points.



Ce véhicule est soupçonné d’avoir poursuivi la dame le jour de son assassinat, aux alentours de Kolda, sur la route de Fafacourou. Mouhamadou Moustapha Mbaye a fait l’objet d’un transfèrement de Saly à Kolda pour des vérifications. Maintenant la balle est dans le camp du procureur.



Les gendarmes ont déposé sur sa table tous les éléments en leur possession. « C’est lui seul qui décidera de la suite des évènements», selon notre source toujours.