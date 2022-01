MBACKÉ - Victoire dé Yewwi Askanwi confirmée… BBY vient à la 2ème place… SERIGNE FALLOU REMPILE.

L’attente fut longue mais les résultats sont finalement tombés et ils confirment les premières impressions. La coalition Yeww Askan Wi a remporté les élections au niveau départemental avec un score de 29 037 voix. Ce qui fait de Serigne Fallou Mbacké, President du conseil départemental de Mbacké. Le fils de Serigne Mbacké Sokhna Lô rempile.



Il est talonné par Makhtar Diop de la coalition Benno Bokk Yaakar avec un total de 28 013 voix. Wallu de Cheikh Mbacké Bara Dolly vient en 3 ème position avec 20316 voix. Bokk Gis-Gis, qui semble être la grande déception avec Serigne Abdou Mbacké Bara Dolly est 4ème avec 13548 voix. Disso Ak Xarnubi conduit par le docteur Abdoulaye Niane ferme la marche, malgré une campagne riche en couleurs, avec 11761 voix.



Finalement et au prorata des voix engrangées, YAW s’en tire avec 61 conseillers départementaux, BBY en récolte 15, Disso 6, Bok Gis-Gis 7 et Wallu Sénégal 11 conseillers.