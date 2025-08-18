MBACKÉ - La fin du calvaire hydrique annoncée / L a station de Sadio remise en service mais l’eau toujours pas disponible dans plusieurs quartiers .

Après plus de 72 heures de pénurie d’eau qui ont mis à rude épreuve les habitants de Mbacké, la société SEN'EAU annonce la remise en service de la station de Sadio, marquant le début d’un retour progressif à la normale dans la distribution d’eau potable.



Les travaux de réparation, achevés ce dimanche 17 août à 14h, ont permis de rétablir l’ouvrage principal. En attendant la réalimentation complète de la ville, le forage F3 a été réactivé en soutien, accompagné du maintien des camions citernes pour soulager les populations les plus touchées.



Contrairement aux premières hypothèses, la panne n’était pas due à une cassure provoquée par le débordement des eaux, mais à un déboîtement mécanique de la conduite principale. Des techniciens avaient envisagé l’installation d’un flexible, mais cette solution s’est révélée inadaptée dans ce cas précis, en raison de contraintes techniques liées au montage.



La réparation a, selon une source , donc consisté à réemboîter les conduites, une opération délicate mais réussie, permettant de relancer le système sans changement majeur de structure.



SEN'EAU a , toutefois , clairement tenu à informer que les clients alimentés par le forage F3 pourraient constater une légère salinité dans le goût de l’eau, similaire à celle observée avant la mise en service de la station de Sadio. Cette situation est temporaire, dit-elle, et devrait disparaître dès que la station atteindra sa pleine capacité, prévue pour ce lundi 18 août.



La société s’est engagée à informer régulièrement les usagers de l’évolution de la situation et remercie les populations pour leur patience face aux désagréments subis, indépendants de sa volonté.



Dans certains quartiers , DakarActu a ete en mesure de constater que l’eau n’est toujours pas venue et que dans d’autres , elle vient timidement avec une couleur rougeâtre et un goût salé à l’extrême.



Situation à suivre …