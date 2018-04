MAGAL DE DAROU MOUKHTY - Serigne Bassirou Mbacké Abdou Khoudoss évalue le taux d'exécution des engagements de l'État à 80%

'' L'État est à 80% dans le respect par ses services de l'ensemble des engagements pris lors des rencontres organisées en perspective du Grand Magal de Darou Moukhty '' Voilà qui est l'avis de Serigne Bassirou Mbacké Abdou Khoudoss.

Le Président du comité d'organisation recevait Oumar Youm, le directeur de cabinet du Président Macky Sall qui était venu, à la suite du Premier ministre, rencontrer le Khalife de Darou et s'enquérir de l'état d'avancement des préparatifs de l'événement.



Au terme d'une visite de chantiers presque achevés et entièrement financés par Serigne Abbas Mbacké, Serigne Bassirou Mbacké Abdou Khoudoss a tenu à remercier le Chef de l'État pour les énormes efforts fournis dans le domaine de l'électricité et de l'hydraulique.



'' Aujourd'hui, nous n'avons pas de grosses craintes par rapport à l'électrification de la cité religieuse. D'ailleurs, un groupe électrogène sera dépêché, nous dit-on. Dans le domaine de l'hydraulique, les soucis sont pour le moment inexistants avec ce forage fort performant récemment construit par l'État du Sénégal. Toutefois, nous souhaitons que des mesures additionnelles soient prises en terme de citernes et de bâches souples pour parer à toute désagréable surprise. Les volets assainissement, hygiène, sécurité, santé ont été aussi sérieusement pris en charge. '' Le magal est prévu pour le 5 mai prochain.



Le chef religieux, interpellé sur la fin de la crise scolaire, se réjouira de cette paix des braves signée entre l'État et les enseignants, non sans féliciter le Président Sall d'avoir su prêter une oreille attentive aux grévistes. À ces derniers, il demandera de vite rattrapper le temps perdu. Plusieurs personnalités politiques et religieuses ont pris part à la journée de travail. C'est le cas de Cheikh Mbacké Sakho, de Serigne Abô Mbacké Ibn Serigne Fallou Asta Dièye, de Serigne Aïdara Mbacké...