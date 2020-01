Louga : Le Khalife Thierno Bachir Tall offre une villa au président Macky Sall.

Le chef de l’Etat, Macky Sall, a été honoré ce 10 janvier à l’occasion de la Ziarra annuelle de Thierno Mountaga Daha Cheikhou Oumar Al Foutiyou Tall, père de l’actuel Khalife de la communauté omarienne, Thierno Bachir Tall. En effet, venu prendre part à la cérémonie d’ouverture de l’événement religieux, le président de la République s’est vu offert une villa par le Khalife de la communauté. Un geste qu’il a vivement salué. ‘’La construction de la villa a été totalement financée par le Khalife Thierno Bachir, un geste de haute nature. Ça a été une surprise pour moi et je voudrai le remercier, mais aussi dire que c’est un modèle dont il faudrait s’inspirer parce qu’en général on demande au président mais cette fois-ci, le bien vient de lui-même et je pense que je dois le remercier pour cette générosité’’, a confié le Chef de l’Etat, Macky Sall.

Le président de la République, a également à l’occasion de son déplacement transmis les salutations de son épouse, Marième Faye Sall qui entretient des liens amicaux avec le Khalife.