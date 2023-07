Libération de Cheikh Bara Ndiaye: le parquet s’y oppose et le maintient en détention.

Annoncé libre, le chroniqueur de Walf Tv, Cheikh Bara Ndiaye va devoir prendre son mal en patience avant de recouvrer la liberté. Après que le juge d'instruction du 2e cabinet a rendu, mardi, une ordonnance de mise en liberté provisoire en sa faveur, le parquet s’est opposé à la décision.



D’après son conseil, Me Moussa Sarr, joint par Dakaractu, le Parquet a interjeté appel de la décision de mise en liberté provisoire assortie du contrôle judiciaire. L’avocat a renseigné que cet appel a un effet suspensif sur la mise en liberté provisoire de Cheikh Bara Ndiaye ce qui explique le refus du maître des poursuites de le voir humer l’air de la liberté.



La décision prise par le magistrat instructeur Mamadou Seck était assortie d'un contrôle judiciaire avec obligation d'émarger le premier vendredi de chaque mois, interdiction de sortie du territoire national sans autorisation et interdiction de parler du dossier.



Cheikh Bara Ndiaye a été inculpé début juin suite aux événements ayant suivi le verdict sur le dossier pour viol opposant Ousmane Sonko à Adji Sarr. Le chroniqueur est poursuivi pour actes ou manœuvres de nature à compromettre la sécurité publique et actions directes.