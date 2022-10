Les nominations en conseil des ministres de ce Mercredi 26 octobre 2022.

Ministère de la Microfinance et de l’Economie sociale et Solidaire, en

néral du Ministère des Collectivités territoriales, de l’Aménagement et du

Président du Conseil d’Administration de l’Office des Lacs et Cours d’Eau (OLAC), en remplacement de Monsieur Abdourahmane SOW

Monsieur Mouhamadou SENE,

Inspecteur de l’Education populaire,

de la Jeunesse et des Sports,

est nommé Directeur de l’Administration générale et de l’Equipement au Ministère de la Microfinance et de l’Economie sociale et

Solidaire en remplacement de Monsieur El Hadji Amadou NDIAYE, appelé à

d’autres fonctions

.