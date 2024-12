Les amis du tueur de Samuel Paty condamnés à 16 ans de réclusion criminelle

Les deux amis de l'assassin du professeur Samuel Paty, Naïm Boudaoud et Azim Epsirkhanov ont été reconnus coupables de complicité d'assassinat et condamnés vendredi à 16 ans de réclusion criminelle.



Les deux auteurs de la campagne de haine contre le professeur, Brahim Chnina et Abdelhakim Sefrioui, ont pour leur part été reconnus coubable d'association de malfaiteurs terroriste (AMT) et condamnés respectivement à 13 et 15 ans de réclusion criminelle.