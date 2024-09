Législatives 2024 : l'ancien ministre Alioune Sarr dans le starting block…

L'ancien ministre du Tourisme et candidat recalé à la présidentielle de mars 2024, Alioune Sarr fait partie des candidats pour les élections législatives du 17 novembre prochain. Le maire de Notto Diobass, Alioune Sarr, sera bel et bien tête de liste pour les prochaines élections législatives sous le label « Alliance Nguir Samm Sunu Senegal » composé de la CAP2024, de plusieurs mouvements et partis politiques, d'élus dont beaucoup de maires en exercice et d'anciens maires, informe le communiqué parvenu à Dakaractu.



En effet, renseigne le document, « son silence de ces derniers mois est lié, d'une part, à une tournée internationale qui l'avait conduit un peu partout à la rencontre avec la diaspora sénégalaise, d'autre part, du fait des nombreuses tractations qui ont conduit à la mise sur pied de la large coalition Alliance pour le Sénégal ».