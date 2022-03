Les membres du cadre unitaire des syndicats des transports routiers du Sénégal se sont réunis à Kaolack lors de l'assemblée générale du regroupement des chauffeurs et transporteurs de la gare routière Liberté de Kaolack.



En marge de cette rencontre, les acteurs du transport se sont penchés sur les maux qui gangrènent leur secteur.



Ainsi, le secrétaire général du syndicat national des travailleurs du transport routier du Sénégal, Alassane Ndoye a fait part du regret des acteurs par rapport au non respect des accords signés avec l'État du Sénégal.



C'est pourquoi, le cadre dit s'organiser pour les prochaines élections législatives. Et l'objectif étant d'avoir un groupe parlementaire à l'hémicycle....