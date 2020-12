Le tirage au sort complet des huitièmes de finale de la Ligue des Champions.

Le tirage au sort des 8es de finale de la Ligue des Champions a eu lieu ce lundi à Nyon. Tête de série, le Paris Saint-Germain a hérité d'un adversaire bien connu puisque c'est le FC Barcelone qui se dresse sur sa route. Occasion pour le champion de France de laver l'affront de la remontada, quatre ans plus tard.





L'Atletico Madrid affrontera Chelsea alors que Manchester City défiera le Borussia Mönchengladbach. Le Real Madrid et le Bayer Munich s'en tirent plutôt bien puisque les deux cadors ont respectivement hérité de l'Atalanta et de la Lazio.



Les matchs allers se disputeront les 16, 17, 23 et 24 février 2021, les matches retour se joueront les 9, 10, 16 et 17 mars.



Le programme des 8es de finales



Borussia Mönchengladbach - Manchester City



Lazio Rome - Bayern Munich



Atletico Madrid - Chelsea



RB Leipzig - Liverpool



FC Porto - Juventus Turin



FC Barcelone - Paris Saint-Germain



FC Séville - Borussia Dortmund



Atalanta Bergame - Real Madrid