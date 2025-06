La Banque mondiale alloue plus de 56 milliards de francs CFA pour transformer la mobilité urbaine à Dakar

La Banque mondiale a approuvé un financement concessionnel de plus de 56 milliards de francs CFA (100 millions de dollars US) destiné à améliorer de manière significative la mobilité urbaine à Dakar et à jeter les bases d'une meilleure circulation dans les villes secondaires du Sénégal. Ce financement, accordé par l'intermédiaire de l'Association internationale de développement (IDA), marque la première phase d'un programme ambitieux visant à soutenir le développement territorial et la croissance durable du pays.



Le Projet de mobilité urbaine durable à Dakar vise à mettre en place un système de transport intégré. Ce dernier connectera le Réseau Express d'Autobus (BRT) et le Train Express Régional (TER) à des réseaux de bus restructurés. Une attention particulière sera également portée à la structuration et la professionnalisation des opérateurs de transport informels, ainsi qu'à l'amélioration de la gestion du trafic dans toute l'agglomération dakaroise.



L'approche technique du projet repose sur la restructuration des lignes de bus prioritaires afin de créer un réseau hiérarchique s'intégrant harmonieusement aux systèmes de transport en commun existants. La professionnalisation des opérateurs informels se fera via des programmes de formation structurés et le renouvellement de leur parc de véhicules, dans le but d'améliorer la qualité du service et de favoriser l'inclusion économique.



Ce financement permettra également de soutenir les études préparatoires nécessaires à la mise en place d'une deuxième ligne de BRT et d'infrastructures essentielles pour la mobilité urbaine dans les villes secondaires du pays.



À terme, cette opération devrait réduire considérablement la durée des trajets sur les principaux corridors de transport, tout en posant les jalons pour les futures phases du développement de la mobilité urbaine au Sénégal, incluant de potentielles extensions vers d'autres pôles régionaux et corridors de transport en commun.