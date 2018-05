LUTTE ANTI TABAC : Opération coup de poing du Préfet de Mbour

La loi interdisant l'utilisation du tabac dans les milieux publics reste le motif d'une opération menée par les forces de l'ordre dirigées par l'adjoint au préfet de Mbour, Alseyni Bangoura. Une descente qui les mènera dans certains milieux public à Saly pour vérifier si les gérants de ces milieux et leurs clients respectent la décision.

À la suite de cette opération, les forces de l'ordre accompagnées de l'adjoint au préfet et de la cellule de lutte anti-tabac ont saisi du matériel composé de chicha et autres cendriers.

Bon nombre de patrons de réceptif ou de bar n'était pas préparé pour l'application rigoureuse de cette loi. Aussi l'adjoint au préfet s'est voulu clair et ferme en leur demandant d'optempérer et de sensibiliser leurs clients à défaut d'installer un fumoir...