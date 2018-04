Koumpentoum : « Rien que pour le PUDC, nous serons éternellement reconnaissants envers le chef de l’Etat et nous … » Oumar SY (Apr)

Dans le cadre des préparations de l’élection présidentielle 2019, la coordination départementale de Koumpentoum regroupée dans Benno Book Yakaar organise une assemblée générale le samedi 28 avril 2018 à 10 heures à la salle de la mission Catholique de Koumpentoum. En effet, cette rencontre départementale a concerné tous les responsables politiques de la Coalition Benno Book Yakaar (Maires, élus, responsables politiques, responsables des femmes, des jeunes, des mouvements au sein du parti, des militants, des sympathisants, etc). Ensemble ils ont partagé des informations sur les réalisations du président Macky Sall, sur les Stratégies de massification et de mobilisation pour la réélection du président Macky Sall à la présidentielle 2019. La réunion a enregistré aussi la participation des alliés de la coalition Benno Book Yaakar et les responsables du mouvement and Sampat Macky, la COJER départementale, les jeunes, les femmes et le troisième âge, les élus au Conseil départemental.



Pour Monsieur Oumar Sy coordinateur départemental de l’APR à Koumpentoum, qui a convoqué la rencontre, après s’être réjoui de la présence massive des responsables politiques, militants et sympathisants venus témoigner leur gratitude au président de la République monsieur Macky Sall et au coordinateur du parti dans le Département monsieur Oumar Sy, est revenu sur les réalisations du président Macky à travers le PUDC ( route, électrification, les forages, les moulins, la CMU, etc.) Sur l’ensemble de ces réalisations, il dira que «rien que pour le PUDC, nous serons éternellement reconnaissants envers le chef de l’Etat et nous nous battrons pour sa réélection. Le PUDC a réglé définitivement le problème de l’eau dans le département » Par la suite il lancera un appel à l’unité des cœurs et la victoire du président Macky Sall au premier tour. M. Sy a aussi expliqué sa démarche « pour que tout le monde se retrouve autour de l’essentiel et permettre à la coalition de remporter avec 100% la présidentielle de 2019. » Il dira aussi qu’il vient de terminer une tournée dans les dix communes pour rencontrer les maires et les responsables politiques et les exhorter à s’unir pour la victoire de Macky Sall en 2019 et pour mieux partager avec les populations la loi sur le parrainage votée à l’Assemblée nationale. Tous les orateurs du jour ont répété l’appel à l’unité et se sont engagés à assurer la victoire du Président en 2019.