Kaolack : Des membres de la coalition "Madické 2019" fustigent la marche de "Nio Lank".

Face à la presse, le coordinateur de la coalition Madické 2019 à Kaolack, Pape Simakha et compagnie, ont dénoncé l'organisation de la marche à Dakar et dans les autres régions du Sénégal contre la hausse du prix de l'électricité.



D'après eux, ceux qui appellent aujourd'hui au refus, " étaient auparavant des collaborateurs directs du régime en place et ont tous bénéficié de privilèges grâce à leur proximité jadis avec l'Etat à travers des financements tels la DER, entre autres. En plus, selon les militants de cette entité par la voix de leur porte-parole, Pape Simakha, " La marche de Nio Lank ne concerne pas les populations, même si les membres de ce mouvement disent que c'est pour l'intérêt des sénégalais. Au contraire, nous pensons que c'est pour leur propre intérêt et non pas au profit des populations. Nous sommes contre cette marche, car ceux qui la portent ne sont pas crédibles à 100%…", a-t-il argué.



Poursuivant, Mr Simakha de marteler que " ceux qui avaient décrété la fin du règne de Wade, se sont retournés pour aller lui rendre visite afin d'avoir sa bénédiction. On ne peut pas enterrer une personne et décider illico de la ressusciter pour un intérêt quelconque. Ces gens là doivent savoir raison garder surtout les membres du mouvement "Y en a marre" qui sont en perte de vitesse et qui essayent de sauter sur cette occasion pour reprendre du poil de la bête…", a-t-il conclu.