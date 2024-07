Kaffrine : Une fille âgée de 18 ans atteinte de la fièvre du nil occidental

Un cas humain de la fièvre du nil occidental ou Nile West fever, selon une circulaire du ministère de l'agriculture, de la souveraineté alimentaire et de l'élevage lue à Dakaractu, a été décelé chez une fille âgée de 18 ans à Kaffrine. "La maladie qui est une zoonose est habituellement transmise par les piqûres de moustiques du genre Culex", renseigne toujours la circulaire. Laquelle explique que "le cheval est sensible au virus et l'infection peut provoquer une fièvre, une encephalomyélite et une paralysie des membres postérieurs".

Le malade a été pris en charge par le district sanitaire de Kaffrine, lit-on, dans la circulaire qui fait savoir que "généralement, les oiseaux migrateurs jouent le rôle de réservoirs du virus." Toutefois, le ministère de l'agriculture, de la souveraineté alimentaire et de l'élevage "demande à renforcer la surveillance épidémiologie et de procéder à la sensibilisation des éleveurs sur la piqûre de moustique et la destruction des larves de moustiques."