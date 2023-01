KOLDA : Sana Sané, un jeune porté à la tête du CROUS de l’université Assane Seck de Ziguinchor.

Sana Sané, jeune géographe de formation, a été porté à la tête du Centre des œuvres universitaires sociales de l’université Assane Seck de Ziguinchor. C’est une première pour ce fils du terroir, spécialiste en environnement, d’être nommé à ce genre de poste. Ainsi, il remplace à ce poste Moustapha Lo Diatta. Et avec cette nomination, il tient à remercier le président de la République Macky Sall et Moussa Baldé ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche pour la confiance accordée à sa modeste personne.



« Je tiens à exprimer mes sincères remerciements au Président de la République son Excellence le Président Macky Sall pour m'avoir porté à la tête du Centre Régional des Œuvres Universitaires Sociales (CROUS) de Ziguinchor. Je voudrai aussi remercier chaleureusement le Ministre de l'Enseignement Supérieur et de l’Innovation, le Pr Moussa Baldé pour son soutien et la confiance. »



C’est pourquoi, il précise à cet effet : « Monsieur le Président, vous m'avez donné l'opportunité de rendre à la nation sénégalaise une partie de ce qu'elle m'a donné et de faire mes preuves à travers les tâches et les responsabilités qui me sont confiées. C’est pourquoi, je ne ménagerai aucun effort pour l’accomplissement de cette mission pour le bien-être de l’éducation. »